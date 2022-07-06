На юге российские военные безуспешно атаковали ВСУ с вертолетов, украинские защитники в ответ уничтожили артиллерию 6 июля, 05:25 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Во вторник, 5 июля, российские войска привлекли вертолеты для атаки по позициям украинской армии в южной части Украины.

«Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет», — сообщили в командовании Юг.



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В свою очередь украинская авиация провела 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного.

Всего за сутки были ликвидированы:

18 российских военных;

2 самоходных артиллерийско-минометных установок Нона-С 1;

1 зенитная установка 23-го калибра;

1 гаубица Мста-Б;

1 единица бронированной и автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

Утром во вторник, 5 июля, Россия нанесла ракетные удары по Николаеву и другим населенным пунктам Николаевкой области. Из-за обстрелов города пострадали жилые дома.



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