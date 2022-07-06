На юге российские военные безуспешно атаковали ВСУ с вертолетов, украинские защитники в ответ уничтожили артиллерию
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Во вторник, 5 июля, российские войска привлекли вертолеты для атаки по позициям украинской армии в южной части Украины.
«Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет», — сообщили в командовании Юг.
В свою очередь украинская авиация провела 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного.
Всего за сутки были ликвидированы:
- 18 российских военных;
- 2 самоходных артиллерийско-минометных установок Нона-С 1;
- 1 зенитная установка 23-го калибра;
- 1 гаубица Мста-Б;
- 1 единица бронированной и автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов.
Утром во вторник, 5 июля, Россия нанесла ракетные удары по Николаеву и другим населенным пунктам Николаевкой области. Из-за обстрелов города пострадали жилые дома.
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