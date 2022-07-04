На юге ВСУ уничтожили 47 россиян и восемь единиц техники

4 июля, 03:47
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном фронте были ликвидированы 47 российских военных и восемь единиц техники.

Также был сбит беспилотник Орлан-10. Его уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Украинские Воздушные силы атаковали также складі боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.

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Всего за сутки ликвидировали:

  • 47 оккупантов;
  • 2 самоходные артустановки;
  • гаубица Мста-Б;
  • радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки;
  • 3 единицы бронированной техники.

«В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Наготове 28 ракет типа Калибр. 2 ВДК напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/watch/?v=1075186666422492

2 июля в Николаевской области украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное.

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Черное море Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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