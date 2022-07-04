На юге ВСУ уничтожили 47 россиян и восемь единиц техники
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном фронте были ликвидированы 47 российских военных и восемь единиц техники.
Также был сбит беспилотник Орлан-10. Его уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Украинские Воздушные силы атаковали также складі боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.
Всего за сутки ликвидировали:
- 47 оккупантов;
- 2 самоходные артустановки;
- гаубица Мста-Б;
- радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки;
- 3 единицы бронированной техники.
«В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Наготове 28 ракет типа Калибр. 2 ВДК напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции», — сообщили в командовании.
2 июля в Николаевской области украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное.
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