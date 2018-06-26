В Николаевской ОГА опровергли информацию о смерти ребенка от кори

Ребенок умер от сепсиса на фоне хронического заболевания

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергли информацию о смерти восьмилетнего ребенка в результате осложнений, вызванных корью.

"Ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненная информация о смерти ребенка Ш. срочно отправлена в Центр общественного здоровья Минздрава Украины с копиями подтверждающих документов", - говорится в заявлении.

В Николаевской ОГА объяснили появление информации на сайте Минздрава о смерти ребенка от кори "технической ошибкой".

Напомним, что в Минздраве Украины сообщили, что в Николаевской области умер от кори восьмилетний ребенок.