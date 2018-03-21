В Николаевской области задержали начальницу управления юстиции

Чиновница требовала взятки за оформление прав на наследство

Правоохранители задержали в Николаевской области начальницу одного из районных управлений юстиции.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновница требовала взятки за "содействие и беспрепятственное оформление права собственности на наследство".

"Деньги за "услугу" перечислялись на банковские реквизиты родственников злоумышленницы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу в ее рабочем кабинете.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области на взятке задержали начальника отдела исполнительной службы управления юстиции.