В Николаевской области СБУ поймала на взятке двух полицейских

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полицейские требовали от потерпевшего 30 тысяч гривен
Скриншот

Полицейские требовали от потерпевшего 30 тысяч гривен

В Южноукраинске Николаевской области Служба безопасности Украины задержали на взятке двух сотрудников Нацполиции.

"Сотрудники криминальной полиции требовали ежемесячно от местного наркозависимого уплату "дани" в размере 30 тысяч гривен. В случае отказа, обещали создать мужчине проблемы с законом", - рассказали в СБУ.

При этом отмечается, что злоумышленники приказали своей жертве перечислять деньги на банковскую карточку третьего лица.

"Правоохранители задержали обоих злоумышленников сразу после снятия денег со счета", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали на взятке заместителя главы патрульной полиции Борисполя.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове