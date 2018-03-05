В Николаевской области СБУ поймала на взятке двух полицейских

Полицейские требовали от потерпевшего 30 тысяч гривен

В Южноукраинске Николаевской области Служба безопасности Украины задержали на взятке двух сотрудников Нацполиции.

"Сотрудники криминальной полиции требовали ежемесячно от местного наркозависимого уплату "дани" в размере 30 тысяч гривен. В случае отказа, обещали создать мужчине проблемы с законом", - рассказали в СБУ.

При этом отмечается, что злоумышленники приказали своей жертве перечислять деньги на банковскую карточку третьего лица.

"Правоохранители задержали обоих злоумышленников сразу после снятия денег со счета", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали на взятке заместителя главы патрульной полиции Борисполя.