В Николаевской области разоблачили военных, которые занимались хищением топлива

В Николаевской области разоблачили одного из заместителей командира воинской части и его подчиненных, которые организовали схему хищения горюче-смазочных материалов.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, военные искусственно завышали объемы потребления горючего, а "излишки" перепродавали третьим лицам. Для этого они подделывали документацию по фиктивным командировкам, завышали показатели расхода топлива и меняли данные измерительных устройств в военных авто.

Злоумышленников задержали во время очередной попытки сбыта партии похищенного топлива в одном из гаражных кооперативов. В общем следствием задокументировано несколько эпизодов хищения и сбыта горючего воинской части.

Фото: СБУ

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Тернополе СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили хищение горючего в одной из воинских частей тремя военнослужащими.