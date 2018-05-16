В Николаевской области председатель суда устроил ДТП на незадекларированной машине

Глава Хозяйственного суда Николаевской области Константин Василяка стал виновником ДТП на трассе Николаев-Херсон.

Согласно предварительным данным, он ехал на своем автомобиле Volkswagen Touareg со стороны Херсона в направлении Николаева и, попытавшись объехать яму, зацепил ехавший навстречу грузовик Scania, передают Новости-N.

После этого автомобиль судьи изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Volkswagen.

"В результате ДТП пострадали два человека, ехавшие в микроавтобусе. Медицинскую помощь им оказали на месте. Все три автомобиля получили механические повреждения. Сам судья Василяка не пострадал - от серьезных травм его спасли штатно сработавшие подушки безопасности", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает портал НикВести, в своей декларации за 2017 год судья Василяка не указал, что владеет или пользуется каким-либо автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в машине скорой помощи.