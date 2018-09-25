В Николаевской области поезд Интерсити протаранил на переезде легковушку: двое погибших

В результате столкновения поезда и автомобиля погибли два человека

Во вторник, 25 сентября, в Николаевской области пассажирский скоростной поезд Интерсити протаранил легковой автомобиль, в результате два человека погибли.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде вблизи села Лоцкино Баштанского района.

По предварительным данным, автомобиль ЗАЗ-110307 пересекал железнодорожные пути под работающие предупредительные сигналы семафора, когда в него врезался поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев.

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В результате ДТП погибли 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).