В Николаевской области поезд Интерсити протаранил на переезде легковушку: двое погибших

Во вторник, 25 сентября, в Николаевской области пассажирский скоростной поезд Интерсити протаранил легковой автомобиль, в результате два человека погибли.
Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде вблизи села Лоцкино Баштанского района.
По предварительным данным, автомобиль ЗАЗ-110307 пересекал железнодорожные пути под работающие предупредительные сигналы семафора, когда в него врезался поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев.
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В результате ДТП погибли 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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