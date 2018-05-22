В Николаевской области пьяный водитель выжил после столкновения с поездом

В результате ДТП водитель получил лишь легкую травму

На перегоне Веселиново - Николаево в Николаевской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщает Магистраль.

"76-летний водитель решил проигнорировать световую и звуковую сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, где был сбит пассажирским поездом №92 Одесса - Константиновка", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения, отделался гематомой на голове.

В то же время автомобиль в результате ДТП получил существенные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области поезд протаранил на переезде Lexus.