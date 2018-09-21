В Николаевской области к больнице подбросили коробку с избитым младенцем

У ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

В Первомайске Николаевской области к акушерскому отделению Центральной городской многопрофильной больницы подбросили картонную коробку с избитым младенцем.

Об этом рассказали в управлении горсовета по делам детей.

Как сообщается, на теле малыша были обнаружены многочисленные ссадины, синяки и царапины, а впоследствии диагностирована и закрытая черепно-мозговая травма.

По данному факту открыто уголовное производство в по ч. 2 ст. 135 УК Украины (до трех лет лишения свободы)

Сейчас ребенок переведен в Николаевскую областную детскую больницу, где медики продолжают его лечение.

Родственники ребенка пока не установлены.