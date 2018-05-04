В Николаевской области действовала международная группировка торговцев людьми - СБУ

Злоумышленники забирали у украинок паспорта и ограничивали свободу передвижения

Служба безопасности Украины разоблачила в Николаевской области деятельность международной преступной группы торговцев людьми.

Как сообщается, злоумышленники переправляла украинок для сексуальной эксплуатации в страны Европы и Западной Азии.

"Жительница областного центра совместно с сожителем подыскивали девушек, которые находились в сложном материальном положении, и убеждали их заняться секс-бизнесом за рубежом. После успешной "вербовки" женщина посылала анкеты украинок в один из развлекательных центров в Европе. Владельцы заведения обеспечивали прибытие девушек и их "трудоустройство" в клубах европейских и азиатских стран", - говорится в сообщении.

Всего оперативники СБУ задокументировали пять фактов переправки украинок за границу участниками группы.

"Правоохранители установили, что по прибытии у девушек забирали документы и ограничивали в свободном передвижении. Значительная часть заработанных средств присваивалась злоумышленниками", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Закарпатья для работы на хозяйстве взял в рабство знакомого.