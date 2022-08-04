СБУ задержала корректировщика ракетных ударов РФ по Николаеву 4 августа, 10:04 Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Николаевской области задержали корректировщика российских ракетных ударов.

Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник передавал захватчикам точные координаты позиций украинских защитников и военной техники, а также их маршруты передвижения по области.

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Разведданные он сливал через группы в соцсетях и мессенджерах, которые администрировались российскими спецслужбами, результатом чего становились ракетные и артиллерийские обстрелы Николаева.

При обыске у вражеского агента оперативники СБУ изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

Согласно ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ), задержанному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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