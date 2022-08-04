СБУ задержала корректировщика ракетных ударов РФ по Николаеву

4 августа, 10:04
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Николаевской области задержали корректировщика российских ракетных ударов.

Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
На южном направлении ВСУ уничтожили 31 оккупанта и девять единиц техники, в Чернобаевке уничтожен пункт управления

Злоумышленник передавал захватчикам точные координаты позиций украинских защитников и военной техники, а также их маршруты передвижения по области.

Видео дня
Читайте также:

Уничтоженная техника российских оккупантов и украинский защитник (Фото:Минобороны Украины/Facebook) На южном направлении ВСУ уничтожили 31 оккупанта и девять единиц техники, в Чернобаевке уничтожен пункт управления

Разведданные он сливал через группы в соцсетях и мессенджерах, которые администрировались российскими спецслужбами, результатом чего становились ракетные и артиллерийские обстрелы Николаева.

При обыске у вражеского агента оперативники СБУ изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

Согласно ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ), задержанному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1555080253269221378
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Корректировщики Российская агентура Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томаш Фіала (Фото:Наталья Кравчук/НВ)
Олигархи, курс, долги и болевой порог РФ /
«Украине важнее получить помощь сейчас, чем $750 млрд после войны» — интервью с Томашем Фиалой
4 августа, 09:03
Экономика
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)
«Распылить внимание США» /
Почему эскалация вокруг Тайваня может быть частью совместного плана России и Китая — интервью с Рахманиным
4 августа, 07:57
Геополитика
Порой даже самые популярные продукты для завтрака содержат сахар и консерванты (Фото:Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash)
Не ешьте этого (хотя бы с утра) /
Семь ошибок во время завтрака
4 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X