СБУ задержала корректировщика ракетных ударов РФ по Николаеву
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
В Николаевской области задержали корректировщика российских ракетных ударов.
Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник передавал захватчикам точные координаты позиций украинских защитников и военной техники, а также их маршруты передвижения по области.
Разведданные он сливал через группы в соцсетях и мессенджерах, которые администрировались российскими спецслужбами, результатом чего становились ракетные и артиллерийские обстрелы Николаева.
При обыске у вражеского агента оперативники СБУ изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.
Согласно ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ), задержанному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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