В Николаеве задержали группу наркоторговцев, которую возглавлял полицейский

В Николаеве задержали трех мужчин, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина на территории города. Один из задержанных - полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Организатором группы оказался сотрудник уголовного блока Главного управления полиции в Николаевской области. Его сообщники - ранее не судимые мужчины 28 и 35 лет. В гаражном помещении злоумышленники оборудовали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин. Товар сбывали на территории города по 500 гривен за 1 грамм.

По материалам управления внутренней безопасности полиции, прокуратурой Николаевской области было начато уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Теперь участники преступной группы, в том числе сотрудник полиции, задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре им будет объявлено подозрение по ч.3 ст. 307 УК Украины.

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