СБУ обезвредила агента ФСБ, завербованного для корректировки ударов по Николаеву

7 июля, 16:06
Злоумышленник также собирал сведения для диверсий на объектах критической инфраструктуры (Фото:Коллаж НВ)

Злоумышленник также собирал сведения для диверсий на объектах критической инфраструктуры (Фото:Коллаж НВ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Николаеве коллаборанта, который был завербован ФСБ для корректировки ракетных ударов РФ по городу.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник отслеживал передвижения подразделений ВСУ и собирал разведданные, касающиеся объектов критической инфраструктуре, которые российские оккупанты планировали использовать для обстрелов и диверсий.

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Кроме того, вражеский агент изучал для захватчиков общественно-политическую обстановку в регионе.

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Во время обысков правоохранители изъяли у него:

  • огнестрельное оружие и боеприпасы,
  • взрывчатку,
  • запрещенную российскую символику,
  • мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Ракетные удары Российская агентура Война России против Украины

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