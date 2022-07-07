СБУ обезвредила агента ФСБ, завербованного для корректировки ударов по Николаеву 7 июля, 16:06 Злоумышленник также собирал сведения для диверсий на объектах критической инфраструктуры (Фото:Коллаж НВ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Николаеве коллаборанта, который был завербован ФСБ для корректировки ракетных ударов РФ по городу.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник отслеживал передвижения подразделений ВСУ и собирал разведданные, касающиеся объектов критической инфраструктуре, которые российские оккупанты планировали использовать для обстрелов и диверсий.

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Кроме того, вражеский агент изучал для захватчиков общественно-политическую обстановку в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли у него:

огнестрельное оружие и боеприпасы,

взрывчатку,

запрещенную российскую символику,

мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.



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