СБУ обезвредила агента ФСБ, завербованного для корректировки ударов по Николаеву
Злоумышленник также собирал сведения для диверсий на объектах критической инфраструктуры (Фото:Коллаж НВ)
Сотрудники контрразведки разоблачили в Николаеве коллаборанта, который был завербован ФСБ для корректировки ракетных ударов РФ по городу.
Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник отслеживал передвижения подразделений ВСУ и собирал разведданные, касающиеся объектов критической инфраструктуре, которые российские оккупанты планировали использовать для обстрелов и диверсий.
Кроме того, вражеский агент изучал для захватчиков общественно-политическую обстановку в регионе.
Во время обысков правоохранители изъяли у него:
- огнестрельное оружие и боеприпасы,
- взрывчатку,
- запрещенную российскую символику,
- мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.
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