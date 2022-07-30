Умерли еще двое пострадавших. Количество жертв удара оккупантов по остановке в Николаеве возросло 30 июля, 12:40 В Николаеве возросло число жертв вчерашнего удара оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В Николаеве умерли еще двое мужчин, которые накануне пострадали в результате удара российских оккупантов по остановке общественного транспорта. Всего жертвами стали уже семь человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г. р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек», — написал он.

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Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

Тогда сообщалось, что в результате атаки оккупантов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.



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