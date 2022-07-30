Умерли еще двое пострадавших. Количество жертв удара оккупантов по остановке в Николаеве возросло

30 июля, 12:40
В Николаеве возросло число жертв вчерашнего удара оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В Николаеве возросло число жертв вчерашнего удара оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В Николаеве умерли еще двое мужчин, которые накануне пострадали в результате удара российских оккупантов по остановке общественного транспорта. Всего жертвами стали уже семь человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г. р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек», — написал он.

Видео дня

Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

Тогда сообщалось, что в результате атаки оккупантов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Александр Сенкевич Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

30 июля, 11:03
Мнения
ГЛАС НАРОДОВ: 2 февраля 1977 года. Британские женщины перед посольством СССР в Лондоне. Они подготовили и передали советским дипломатам петицию, в которой требовали от Кремля соблюдать права еврейских женщин и их детей, страдающих от дискриминации и советского антисемитизма (Фото:Keystone Press / Alamy via Reuters)
Раша, гудбай /
Как 50 лет назад десятки тысяч евреев получили возможность покинуть советскую страну, где царил антисемитизм
30 июля, 09:40
Геополитика
Василий Даниляк и Андрей Онистрат (Фото:скриншот Youtube-канал «Бегущий Банкир»)
Крупнейший игрок /
Цены на бензин, курс доллара и потери на $75 млн — как сеть ОККО зарабатывает во время войны
30 июля, 08:35
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X