Умерли еще двое пострадавших. Количество жертв удара оккупантов по остановке в Николаеве возросло
В Николаеве возросло число жертв вчерашнего удара оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)
В Николаеве умерли еще двое мужчин, которые накануне пострадали в результате удара российских оккупантов по остановке общественного транспорта. Всего жертвами стали уже семь человек.
Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
«Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г. р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек», — написал он.
Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.
Тогда сообщалось, что в результате атаки оккупантов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.
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