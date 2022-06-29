Минимум 10 ракет за полчаса: количество жертв удара оккупантов по Николаеву возросло до четырех

29 июня, 12:18
Жертвами атаки оккупантов на Николаев стали четыре человека (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Жертвами атаки оккупантов на Николаев стали четыре человека (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Николаеву возросло до четырех.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры в Telegram.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

В настоящее время известно о четырех погибших и пятерых раненых мирных жителях.

Окончательное количество пострадавших будет установлено после проведения поисково-спасательной операции и первоочередных следственных действий.

Как сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, за полчаса оккупанты выпустили минимум 10 ракет по городу.

Спасательная операция продолжается. Под завалами остаются люди.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что утром в городе прогремели мощные взрывы. Позже он уточнил, что одна из ракет попала в жилую многоэтажку.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X