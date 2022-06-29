Минимум 10 ракет за полчаса: количество жертв удара оккупантов по Николаеву возросло до четырех 29 июня, 12:18 Жертвами атаки оккупантов на Николаев стали четыре человека (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Николаеву возросло до четырех.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры в Telegram.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

В настоящее время известно о четырех погибших и пятерых раненых мирных жителях.

Окончательное количество пострадавших будет установлено после проведения поисково-спасательной операции и первоочередных следственных действий.

Как сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, за полчаса оккупанты выпустили минимум 10 ракет по городу.

Спасательная операция продолжается. Под завалами остаются люди.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что утром в городе прогремели мощные взрывы. Позже он уточнил, что одна из ракет попала в жилую многоэтажку.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.