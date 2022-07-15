Удар оккупантов по Николаеву: количество пострадавших возросло
Четыре человека пострадали в результате ракетного удара по Николаеву (Фото:ГСЧС)
Количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по университетам Николаева возросло до четырех.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
«Сегодня утром новый масштабный обстрел Николаева. Минимум 10 ракет по двум нашим университетам и объектам инфраструктуры. Повреждены жилые дома. На данный момент в результате этой атаки 4 раненых. Спасательные операции продолжаются», — написала она.
Кроме того, под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Галициновской, Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Баштанской и Привольнянской громадах.
Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек.
Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере 10 ракет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что оккупанты нанесли удары по зданиям Национального университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.
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