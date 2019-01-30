В Николаеве возле здания райсуда расстреляли супружескую пару, объявлен план Перехват Вчера, 15:56 2589 Цей матеріал також доступний українською НикВести По данным СМИ, преступник задержан НикВести

В среду, 30 января, в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину.

Как сообщает местное издание Новости N, неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья.

Женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. По данным издания, он умер по дороге в больницу.

Преступника удалось задержать. Его сообщнику удалось скрыться, полиция объявила в городе план Перехват.

По данным Преступности.Нет, перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам.

Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.

Позже в полиции подтвердили информацию о смерти двоих человек. Там уточнили, что погибшие были супружеской парой.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.