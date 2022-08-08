В Николаеве во время продолжительного комендантского часа было меньше «прилетов» по жилым кварталам — облсовет 8 августа, 16:16 Дом в Николаеве после обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Николаеве во время продолжительного комендантского часа было меньше «прилетов» по жилым кварталам, заявила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«Во время „продолжительного“ комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась значительно меньше, чем в предыдущие дни», — написала она в Telegram.

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По ее словам, «это наталкивает на определенные размышления».

Замазеева заявила, что «однозначно можно констатировать, что эта спецоперация "напугала" тех, кто сотрудничает с врагом».

Глава облсовета добавила, что во время длительного комендантского часа было обнаружено определенное количество подозрительных лиц, нарушивших правила комендантского часа.

По ее словам, также во время проверки были обнаружены подозреваемые с полностью «почищенными» телефонами, что тоже вызывает подозрения.

«В настоящее время все они взяты "на контроль" правоохранителями и по ним проводятся дальнейшие проверки», — написала она.



Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что за время действия продолжительного комендантского часа в Николаеве удалось задержать пятерых находившихся в розыске.

По его словам, за этот период также начато около 20 уголовных производств.

С 23:00 пятницы, 5 августа, до 5:00 понедельника, 8 августа, в Николаеве действовал комендантский час с соответствующими ограничениями.

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