В Николаеве во время продолжительного комендантского часа было меньше «прилетов» по жилым кварталам — облсовет

8 августа, 16:16
Дом в Николаеве после обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Дом в Николаеве после обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Николаеве во время продолжительного комендантского часа было меньше «прилетов» по жилым кварталам, заявила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«Во время „продолжительного“ комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась значительно меньше, чем в предыдущие дни», — написала она в Telegram.

Видео дня

По ее словам, «это наталкивает на определенные размышления».

Замазеева заявила, что «однозначно можно констатировать, что эта спецоперация "напугала" тех, кто сотрудничает с врагом».

Глава облсовета добавила, что во время длительного комендантского часа было обнаружено определенное количество подозрительных лиц, нарушивших правила комендантского часа.

По ее словам, также во время проверки были обнаружены подозреваемые с полностью «почищенными» телефонами, что тоже вызывает подозрения.

Читайте также:
«Стадо без боеприпасов и топлива». На юге российские генералы попали в ловушку из-за приказов Путина — военный эксперт

«В настоящее время все они взяты "на контроль" правоохранителями и по ним проводятся дальнейшие проверки», — написала она.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что за время действия продолжительного комендантского часа в Николаеве удалось задержать пятерых находившихся в розыске.

По его словам, за этот период также начато около 20 уголовных производств.

С 23:00 пятницы, 5 августа, до 5:00 понедельника, 8 августа, в Николаеве действовал комендантский час с соответствующими ограничениями. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Комендантский час Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 23:55
Мнения
ИИ может изменить фундаментальные правила науки и по-другому трактовать уже известные нам законы физики (Фото:geralt / pixabay)
Это революция? /
Искусственный интеллект открыл собственные законы физики, удивив ученых
7 августа, 08:03
Научпоп
Каждые отношения уникальны, но у них могут быть определенные общие черты (Фото:Toa Heftiba/Unsplash)
Основа ваших отношений /
Шесть привычек счастливых пар
7 августа, 07:00
Счастье
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X