В больницах Николаева находятся почти 300 раненых в результате вражеских обстрелов 8 августа, 10:53 Николаев после очередного вражеского обстрела (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

По состоянию на понедельник, 8 августа, в больницах Николаева находятся 299 пострадавших от атак российских оккупантов.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.

«В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находится 299 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину», — написала она.

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По ее словам, еще 63 пострадавших получили помощь амбулаторно.



Российские оккупанты регулярно обстреливают Николаев. В результате обстрела города 5 августа 22 человека получили ранения.

С 23:00 5 августа до 05:00 8 августа в Николаеве действовал комендантский час, возможно, для поиска корректировщиков огня.

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