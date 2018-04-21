В Николаеве трое мужчин напали на полицейского, который остановил их автомобиль

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Нападавших задержали и доставили в райотдел

Нападавших задержали и доставили в райотдел

В субботу, 21 апреля, в Николаеве трое мужчин напали на сотрудника полиции, который остановил их автомобиль.

Об этом сообщает 0512.com.ua.

Во время патрулирования полицейские заметили подозрительное авто Газель, которое ездило по кругу вокруг жилых домов.

После остановки машины для проверки, водитель и двое пассажиров напали на патрульного.

В результате инцидента нападающие были задержаны и доставлены в райотдел. Выясняются обстоятельства и мотивы происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, который обстрелял автомобиль и угрожал полицейским пистолетом.

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