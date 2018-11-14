14 ноября 2018, среда

В Николаеве сразу два водителя скорых приехали на место аварии пьяными

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Начальство уволенных водителей ожидает выговор
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Начальство уволенных водителей ожидает выговор

Сразу два водителя машин скорой помощи лишились в Николаеве работы из-за того, что вышли на смену в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом со ссылкой на замглавы Николаевской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Евгения Шевченко передает УНИАН.

Как сообщается, в ночь на среду, 14 ноября, указанные лица, будучи пьяными, приехали на место ДТП.

"Во-первых, эти люди уволены. Во-вторых, главврач однозначно получит выговор по этому поводу, а руководство областного управления здравоохранения последнее предупреждение", - заявил Шевченко.

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