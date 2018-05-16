В Николаеве сотрудница Ощадбанка присвоила 100 тысяч гривен соцвыплат для пенсионеров

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Работница банка занималась хищениями на протяжении 2015-2017 годов
Фото: Нацбанк

Работница банка занималась хищениями на протяжении 2015-2017 годов

Полиция Николаева сообщила о подозрении сотруднице Ощадбанка, которая занималась хищением средств финучреждения.

Как сообщили в прокуратуре, по данным следствия, женщина присвоила себе более 100 тысяч гривен.

"Установлено, что на протяжении 2015-2017 годов указанное лицо путем мошеннических действий и вмешательства в работу электронной системы банка систематически присваивало денежные средства банковского учреждения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что большей частью указанной суммы были социальные выплаты для людей пожилого возраста.

"В ходе расследования установлено 56 эпизодов преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудник банка присвоил себе $100 тысяч одного из клиентов.

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