В Николаеве снова мощные взрывы, начался пожар — мэр
Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)
Около 21:00 2 августа российские оккупанты снова нанесли удар по городу Николаев, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом», — написал он.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Мэр призвал местных жителей как можно более тщательно соблюдать правила безопасности.
«Слышите сигнал тревоги или взрывы — сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены» — подчеркнул Сенкевич.
Удар произошел во время воздушной тревоги.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.