В Николаеве снова мощные взрывы, начался пожар — мэр

2 августа, 22:41
Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Около 21:00 2 августа российские оккупанты снова нанесли удар по городу Николаев, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом», — написал он.

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Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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Мэр призвал местных жителей как можно более тщательно соблюдать правила безопасности.

«Слышите сигнал тревоги или взрывы — сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены» — подчеркнул Сенкевич.

Удар произошел во время воздушной тревоги.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

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