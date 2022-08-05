Мощные взрывы прогремели в одном из районов Николаева
Утром в Николаеве снова слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)
Утром в пятницу, 5 августа, в одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«В одном из районов Николаева произошли мощные взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон», — написал он.
Николаев систематически подвергается ударам российских оккупантов. Накануне в результате взрывов повреждены жилые дома и вспыхнул пожар.
3 августа оккупанты ударили по Николаеву, в результате чего в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины и дорожное полотно.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.