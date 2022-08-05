Мощные взрывы прогремели в одном из районов Николаева

5 августа, 07:50
Утром в Николаеве снова слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Утром в Николаеве снова слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Утром в пятницу, 5 августа, в одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В одном из районов Николаева произошли мощные взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон», — написал он.

Видео дня

Николаев систематически подвергается ударам российских оккупантов. Накануне в результате взрывов повреждены жилые дома и вспыхнул пожар.

3 августа оккупанты ударили по Николаеву, в результате чего в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины и дорожное полотно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ученые изучили реликтовое излучение, чтобы определить распределение темной материи по ранней Вселенной (Фото:Reiko Matsushita)
Темная материя меняет все /
Ученые изучили самый древний свет во Вселенной. Их открытие противоречит всему, что мы знаем о раннем космосе
5 августа, 08:03
Научпоп
Николай Сунгуровский
Военный эксперт
Путин очень спешит. Чего Украине ждать в августе

Август обещает быть достаточно горячим

5 августа, 06:13
Мнения
Томаш Фиала, глава и владелец инвесткомпании Dragon Capital (Фото:dragon-capital.com)
Прогноз Томаша Фиалы /
Когда рынок складской, офисной и жилой недвижимости вернется к довоенным показателям
4 августа, 22:23
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X