Мощные взрывы прогремели в одном из районов Николаева 5 августа, 07:50 Утром в Николаеве снова слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Утром в пятницу, 5 августа, в одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В одном из районов Николаева произошли мощные взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон», — написал он.

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Николаев систематически подвергается ударам российских оккупантов. Накануне в результате взрывов повреждены жилые дома и вспыхнул пожар.

3 августа оккупанты ударили по Николаеву, в результате чего в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины и дорожное полотно.

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