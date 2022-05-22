Минус еще один. В Николаеве коммунальщики демонтировали памятник Пушкину 22 мая, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Пустой постамент, оставшийся от памятника российскому поэту в украинском городе (Фото:Новости N)

В Николаеве коммунальные службы демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину, установленный в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

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По словам очевидцев, памятник был демонтирован в субботу, 21 мая. Демонтаж производился с помощью автокрана. Бронзовую фигуру российского поэта сняли с постамента и увезли, писало издание Новости-N.



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Вскоре информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм», — заметил мэр.

По его словам, дальнейшую судьбу памятника определят после победы.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что место этому памятнику — в краеведческом музее, а «плачи и стоны» за ним неуместны, и следует оплакивать не железо, а людей, положивших свою жизнь за Украину.

«Когда уничтожали Некрополь, копали еврейское кладбище, неоднократно разрушали памятник Шевченко, резали монумент Европе, сжигали крест жертвам Голодомора, избивали постамент Черноволу, все молчали, кроме меня. А вы где были, оплакиватели? — обратился он к тем, кто не доволен сносом «пушкинов».

В ряде украинских городов демонтировали памятники деятелям русской культуры, образцы советской военной техники, символы бывших российских городов-побратимов и т. д. , которые Кремль использует для доказывания «связанности» России с Украиной и оправдания своей захватнической войны против нашего государства.



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