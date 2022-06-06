В Николаеве слышны взрывы: мэр предупредил об угрозе артобстрелов

6 июня, 10:22
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Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе (Фото:Handout via REUTERS)

Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе (Фото:Handout via REUTERS)

В Николаеве слышны взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом в Telegram написал мэр Николаева Александр Сенкевич.

«В городе слышны взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум — соблюдайте правила двух стен», — написал он.

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Также он предупредил об угрозе артобстрела.

РФ продолжает регулярно обстреливать Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал людей не возвращаться в город еще как минимум две-три недели.

https://www.youtube.com/embed/pC2QC8AFxUI

4 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Александр Сенкевич Взрыв Война России против Украины

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