В Николаеве слышны взрывы: мэр предупредил об угрозе артобстрелов 6 июня, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе (Фото:Handout via REUTERS)

В Николаеве слышны взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом в Telegram написал мэр Николаева Александр Сенкевич.

«В городе слышны взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум — соблюдайте правила двух стен», — написал он.

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Также он предупредил об угрозе артобстрела.

РФ продолжает регулярно обстреливать Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал людей не возвращаться в город еще как минимум две-три недели.

4 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения.



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