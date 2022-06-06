В Николаеве слышны взрывы: мэр предупредил об угрозе артобстрелов
Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе (Фото:Handout via REUTERS)
В Николаеве слышны взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.
Об этом в Telegram написал мэр Николаева Александр Сенкевич.
«В городе слышны взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум — соблюдайте правила двух стен», — написал он.
Также он предупредил об угрозе артобстрела.
РФ продолжает регулярно обстреливать Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал людей не возвращаться в город еще как минимум две-три недели.
4 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения.
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