Мэр сообщил о 10 мощных взрывах в Николаеве, есть возгорания

17 июля, 04:52
Предыдущие последствия обстрелов Николаева оккупантами (12 июля 2022 год) (Фото:t.me/senkevichonline)

Предыдущие последствия обстрелов Николаева оккупантами (12 июля 2022 год) (Фото:t.me/senkevichonline)

В Николаеве в ночь на воскресенье, 17 июля, во время воздушной тревоги прогремело 10 сильных взрывов. Сообщается о возникновении нескольких пожаров.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он призвал соблюдать правила безопасности и в случае объявления воздушной тревоги пройти в укрытие.

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Ориентировочно в 04:00 в субботу, 16 июля, Россия в очередной раз обстреляла Николаев и область.

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Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанті атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив не менее 10 ракет.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Николаев Крылатая ракета Ракетные удары Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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