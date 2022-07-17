Мэр сообщил о 10 мощных взрывах в Николаеве, есть возгорания
Предыдущие последствия обстрелов Николаева оккупантами (12 июля 2022 год) (Фото:t.me/senkevichonline)
В Николаеве в ночь на воскресенье, 17 июля, во время воздушной тревоги прогремело 10 сильных взрывов. Сообщается о возникновении нескольких пожаров.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Он призвал соблюдать правила безопасности и в случае объявления воздушной тревоги пройти в укрытие.
Ориентировочно в 04:00 в субботу, 16 июля, Россия в очередной раз обстреляла Николаев и область.
Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанті атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив не менее 10 ракет.
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