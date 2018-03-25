В Николаеве сгорело троллейбусное депо: пострадала женщина-водитель

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Пожар в троллейбусном депо в Николаеве
Пресс-служба ГСЧС

Пожар в троллейбусном депо в Николаеве

В субботу, 24 марта, возник пожар в троллейбусном депо №3 на улице Строителей города Николаева, сообщает ГСЧС.

Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании.

Пострадала женщина-водитель троллейбуса. Сообщается, что она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Ее доставили в больницу скорой помощи.

Напомним, что в Хырове Львовской области произошел сильный пожар в историческом здании коллегии иезуитов.

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