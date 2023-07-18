В дронах, которые атаковали ночью Николаев, нашли иностранные детали: Ермак показал фото 18 июля, 16:46 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Российские оккупанты ночью атаковали Николаев иранскими дронами, которые состоят из иностранных комплектующих. Это причина, почему необходимо усиливать санкции против страны-агрессора России, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram во вторник, 18 июля.

«На первом фото — иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев. Слава ПВО, спасибо, что сбили его», — подчеркнул Ермак.

По его словам, сотни деталей, включая карбюратор, изготовлены в странах Запада и Азии. Часто российские оккупанты затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором изображении можно увидеть деталь с затертым серийным номером.

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Фото: Андрей Ермак/Telegram

Фото: Андрей Ермак/Telegram

Ермак отметил, что страна-агрессор Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, однако сейчас — это не может продолжаться, потому что россияне являются орудием терроризма.

Он отметил, что нельзя говорить, что санкций достаточно, потому что ежедневно россияне осуществляют ракетные атаки и налеты ударных БПЛА. Компании-производители также не может устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей.

«Мы работаем с нашими партнерами, указываем на имеющиеся комплектующие. Постоянно делается большая работа многими органами государства. Группа Макфола-Ермака предлагает конкретные шаги», — подчеркнул руководитель ОП.

Он отметил, что Украина предоставляет партнерам рекомендации, какие именно ограничения надо ввести и какой контроль усилить.

Кроме того, руководитель ОП добавил, что страны Глобального Юга также должны присоединиться к санкционному давлению. В 11-м пакете санкций ЕС была учтена часть предложений Украины по борьбе с реэкспортом.

Ермак высказался за ужесточение санкций, поскольку ценой являются человеческие жизни.

«Совсем скоро мы увидим новые шаги от наших партнеров», — заинтриговал руководитель ОП.

В ночь на вторник, 18 июля, Россия атаковала Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами Калибр и 36 ударными дронами типа Shahed. Силами ПВО уничтожены все шесть Калибров, 31 Шахед и один разведывательный БПЛА.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что после ночной атаки в областном центре есть попадание в объект промышленности. По его словам, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших от атаки нет.