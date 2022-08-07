В Николаеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 130 гражданских — мэр
Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)
В Николаеве с начала широкомасштабного российского вторжения в результате обстрелов 132 мирных жителя погибли, из них — 1 ребенок, 619 получили ранения разной степени тяжести, среди них 8 детей.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в Telegram.
Кроме того, повреждено более 500 многоэтажек и около 700 частных домов.
«С начала широкомасштабного вторжения в результате обстрелов 132 николаевца погибли, среди них один ребенок, 619 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 8 детей», – говорится в сообщении.
В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.
Кроме жилья, в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:
- 49 учебных заведений;
- 44 объекта коммунальной собственности;
- 20 заведений культуры;
- 17 заведений здравоохранения;
- 15 спортивных объектов;
- 4 заведения социальной защиты;
- 60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия и т.п.).
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