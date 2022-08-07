В Николаеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 130 гражданских — мэр 7 августа, 22:33 Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

В Николаеве с начала широкомасштабного российского вторжения в результате обстрелов 132 мирных жителя погибли, из них — 1 ребенок, 619 получили ранения разной степени тяжести, среди них 8 детей.

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в Telegram.



Кроме того, повреждено более 500 многоэтажек и около 700 частных домов.

«С начала широкомасштабного вторжения в результате обстрелов 132 николаевца погибли, среди них один ребенок, 619 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 8 детей», – говорится в сообщении.

Видео дня

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.

Кроме жилья, в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:

49 учебных заведений;

44 объекта коммунальной собственности;

20 заведений культуры;

17 заведений здравоохранения;

15 спортивных объектов;

4 заведения социальной защиты;

60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия и т.п.).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.