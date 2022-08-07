В Николаеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 130 гражданских — мэр

7 августа, 22:33
Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

В Николаеве с начала широкомасштабного российского вторжения в результате обстрелов 132 мирных жителя погибли, из них — 1 ребенок, 619 получили ранения разной степени тяжести, среди них 8 детей.

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в Telegram.

Кроме того, повреждено более 500 многоэтажек и около 700 частных домов.

«С начала широкомасштабного вторжения в результате обстрелов 132 николаевца погибли, среди них один ребенок, 619 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 8 детей», – говорится в сообщении.

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В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.

Кроме жилья, в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:

  • 49 учебных заведений;
  • 44 объекта коммунальной собственности;
  • 20 заведений культуры;
  • 17 заведений здравоохранения;
  • 15 спортивных объектов;
  • 4 заведения социальной защиты;
  • 60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия и т.п.).
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Николаев Обстрел

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