В Николаеве РФ нанесла удар по зданию ОГА. Под завалами оказались около 10 человек

29 марта, 10:53
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Центральная секция здания ОГА обрушилась с первого по девятый этаж (Фото:Виталий Ким)

Центральная секция здания ОГА обрушилась с первого по девятый этаж (Фото:Виталий Ким)

Во вторник, 29 марта, российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Об этом сообщил руководитель области Виталий Ким.

«Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем восемь гражданских и троих военных», — написал он у себя в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/5120464454677371/

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания снаряда в девятиэтажное здание ОГА произошло разрушение его центральной секции с первого по последний этаж.

«Из-под завалов освобождены девять пострадавших и переданы медикам», — отметили в ГСЧС.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев ОГА Российская агрессия Война России против Украины Виталий Ким

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