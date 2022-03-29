В Николаеве РФ нанесла удар по зданию ОГА. Под завалами оказались около 10 человек 29 марта, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Центральная секция здания ОГА обрушилась с первого по девятый этаж (Фото:Виталий Ким)

Во вторник, 29 марта, российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Об этом сообщил руководитель области Виталий Ким.

«Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем восемь гражданских и троих военных», — написал он у себя в Facebook.

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Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания снаряда в девятиэтажное здание ОГА произошло разрушение его центральной секции с первого по последний этаж.

«Из-под завалов освобождены девять пострадавших и переданы медикам», — отметили в ГСЧС.