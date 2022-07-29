Атака оккупантов на Николаев: количество пострадавших возросло до 13

29 июля, 13:15
Утром оккупанты ударили по Николаеву (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Утром оккупанты ударили по Николаеву (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В Николаеве количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по городу возросло до 13. Еще пять человек погибли.

Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

Вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Мэр сообщал, что оккупанты попали в частный сектор. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнял, что оккупанты также попали в центр выдачи гуманитарной помощи.

Россия обстреливает Николаев почти каждый день. Утром 28 июля страна-агрессор обстрелами разрушила здание школы, также были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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