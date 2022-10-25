В Николаеве разоблачили прокремлевское подполье. Связными агентуры были сотрудники РИА Новости

25 октября, 10:27
Поделиться:
Для маскировки подрывной деятельности агенты РФ выдавали себя за «блогеров» (Фото:СБУ)

Для маскировки подрывной деятельности агенты РФ выдавали себя за «блогеров» (Фото:СБУ)

В Николаеве в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили российскую агентуру, организовавшую там подполье для реализации подрывной деятельности.

Об этом во вторник, 25 октября, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте также:
СБУ задержала агента РФ, собиравшего координаты украинских «центров принятия решений»

На данное время задержаны двое законспирированных коллаборантов, которые за деньги создавали для РФ пропагандистские материалы с призывами к захвату региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации.

Видео дня

«Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за „блогеров“, якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области. В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили „связных“ российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информагентства Кремля РИА Новости. Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву», — рассказал Дехтяренко.

Читайте также:

Задержанному вменяют госизмену (Фото:СБУ) В Николаеве прямо на совещании у мэра задержали чиновника, возглавлявшего агентуру РФ — видео

Кроме того, еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, а также сведений о последствиях ракетно-артиллерийских обстрелов Николаева.

Обоим задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/842649933423782/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Николаев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) РИА Новости Российская пропаганда Российская агентура Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X