В Николаеве разоблачили прокремлевское подполье. Связными агентуры были сотрудники РИА Новости 25 октября, 10:27 Для маскировки подрывной деятельности агенты РФ выдавали себя за «блогеров» (Фото:СБУ)

В Николаеве в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили российскую агентуру, организовавшую там подполье для реализации подрывной деятельности.

Об этом во вторник, 25 октября, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

На данное время задержаны двое законспирированных коллаборантов, которые за деньги создавали для РФ пропагандистские материалы с призывами к захвату региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации.

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«Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за „блогеров“, якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области. В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили „связных“ российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информагентства Кремля РИА Новости. Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву», — рассказал Дехтяренко.

Кроме того, еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, а также сведений о последствиях ракетно-артиллерийских обстрелов Николаева.

Обоим задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.