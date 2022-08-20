В Николаеве раздались мощные взрывы 20 августа, 05:00 Удары оккупантов по Николаеву 19 августа (Фото:t.me/senkevichonline)

В Николаеве ночью раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. В 4:41 был отбой тревоги.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.



«В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога во всей области», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 19 августа, войска РФ снова обстреляли здание Черноморского национального университета им. Петра Могилы в Николаеве.

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