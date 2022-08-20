В Николаеве раздались мощные взрывы
Удары оккупантов по Николаеву 19 августа (Фото:t.me/senkevichonline)
В Николаеве ночью раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. В 4:41 был отбой тревоги.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
«В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога во всей области», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на пятницу, 19 августа, войска РФ снова обстреляли здание Черноморского национального университета им. Петра Могилы в Николаеве.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.