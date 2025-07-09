В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии
В Николаеве произошло аварийное отключение света (Фото: depositphotos.com/MotionPixxle Studio)
В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы работают на месте происшествия.
Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.
Сенкевич заверил, что все необходимые службы работают над восстановлением поставок.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии. Все нужные службы работают» — написал Сенкевич в своем обращении.
Председатель Николаевской областной военной администрации уточнил, что отключение не связано с обстрелами на территории области.
«Предварительно, аварийное отключение света, не связано с обстрелами в области», — заявил Ким.
На данный момент продолжаются работы по устранению неисправностей, подробности относительно причин аварии и сроков восстановления электроснабжения уточняются.
Российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Николаева. В результате удара повреждены склады и электросети. Пострадавших нет.