В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии

9 июля, 15:00
В Николаеве произошло аварийное отключение света (Фото: depositphotos.com/MotionPixxle Studio)

В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы работают на месте происшествия.

Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

Сенкевич заверил, что все необходимые службы работают над восстановлением поставок.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии. Все нужные службы работают» — написал Сенкевич в своем обращении.

Председатель Николаевской областной военной администрации уточнил, что отключение не связано с обстрелами на территории области.

«Предварительно, аварийное отключение света, не связано с обстрелами в области», — заявил Ким.

На данный момент продолжаются работы по устранению неисправностей, подробности относительно причин аварии и сроков восстановления электроснабжения уточняются.

Российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Николаева. В результате удара повреждены склады и электросети. Пострадавших нет.

Редактор: Евгений Василенко



