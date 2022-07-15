В Николаеве прогремело более десяти мощных взрывов — мэр
Спасатели ликвидируют последствия российских атак на Николаев 14 июля (Фото:ГСЧС)
Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело более десяти мощных взрывов.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
«Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий!» — написал он.
Сенкевич добавил, что всю важную информацию сообщит позже.
14 июля в результате обстрела Николаева пострадали отель Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры. Российские ракеты также попали по одной из школ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.