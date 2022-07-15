В Николаеве прогремело более десяти мощных взрывов — мэр 15 июля, 08:08 Спасатели ликвидируют последствия российских атак на Николаев 14 июля (Фото:ГСЧС)

Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело более десяти мощных взрывов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.



«Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий!» — написал он.

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Сенкевич добавил, что всю важную информацию сообщит позже.

14 июля в результате обстрела Николаева пострадали отель Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры. Российские ракеты также попали по одной из школ.



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