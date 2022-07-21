Мощные взрывы во время тревоги. Мэр сообщил о массовом обстреле Николаева 21 июля, 04:32 Предыдущие последствия обстрелов Николаева оккупантами (12 июля 2022) (Фото:t.me/senkevichonline)

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты снова обстреляли город. Во время объявленной ночью 21 июля воздушной тревоги в городе были слышны мощные взрывы.

По словам мэра, оккупанты совершили массированный обстрел города.



«В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают», - написал он.

О последствиях обстрелов официальной информации не было.

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