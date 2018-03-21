В Николаеве попрощались с летчиком и ветераном АТО Волошиным

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Героя АТО провожали в последний путь на коленях

Героя АТО провожали в последний путь на коленях

В среду, 21 марта, в Николаеве попрощались с летчиком и ветераном АТО Владиславом Волошиным.

Как сообщает Укринформ, провести Героя Украины в последний путь пришли несколько сотен человек, среди них - родные и сослуживцы.

Мама Волошина приехала попрощаться с сыном из Луганской области. На похоронах также присутствовали его жена со старшим ребенком.

Волошина будут кремировать в Одессе. По предварительным данным, захоронение состоится на родине ветерана АТО в Луганской области.

Летчик, Герой Украины Владислав Волошин застрелился 18 марта в собственной квартире. Полиция рассматривает пять версий, которые могли привести к такому решению.

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