07 июня 2018, четверг

В Николаеве полиция объявила план Перехват из-за стрельбы на рынке

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Нападавшие сбежали

Нападавшие сбежали

В Николаеве вечером 6 июня в районе рынка на 3-ей Слободской неизвестные устроили стрельбу.

Был ранен мужчина. На его теле медики обнаружили пять огнестрельных ранений. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на полицию пишет издание НикВести.

Злоумышленникам удалось сбежать с места преступления на автомобиле серого цвета (предположительно Mitsubishi Lancer).

Полиция объявила в городе план Перехват.

Новости-Н взяли комментарии у очевидцев. Во время стрельбы на рынке еще были люди. По их словам, они услышали несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гналось несколько человек.

Ранее НВ сообщало, что в Харькове во время дорожного конфликта один из водителей устроил стрельбу.

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