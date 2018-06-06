В Николаеве полиция объявила план Перехват из-за стрельбы на рынке

В Николаеве вечером 6 июня в районе рынка на 3-ей Слободской неизвестные устроили стрельбу.

Был ранен мужчина. На его теле медики обнаружили пять огнестрельных ранений. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на полицию пишет издание НикВести.

Злоумышленникам удалось сбежать с места преступления на автомобиле серого цвета (предположительно Mitsubishi Lancer).

Полиция объявила в городе план Перехват.

Новости-Н взяли комментарии у очевидцев. Во время стрельбы на рынке еще были люди. По их словам, они услышали несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гналось несколько человек.

Ранее НВ сообщало, что в Харькове во время дорожного конфликта один из водителей устроил стрельбу.