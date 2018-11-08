В Николаеве пьяный мужчина натравил на полицейских алабая

В ночь на четверг, 8 ноября, в Корабельном районе Николаева правоохранителям, прибывшим на вызов из-за семейного конфликта, пришлось применить оружие против агрессивного пса.

Как сообщает портал novosti-n.org, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее брат угрожает родственникам.

Когда же на место прибыли патрульные, к ним вышел пьяный мужчина с огромным алабаем на поводке.

Он сразу начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей и угрожать им, а когда полицейские попросили увести пса, который лаял и выглядел весьма агрессивно, злоумышленник спустил животное.

Чтобы защититься, один из патрульных сделали выстрел в воздух, а когда алабая это не отпугнуло, ранил его в лапу.

После этого животное сбежало, а его хозяин был задержан.