08 ноября 2018, четверг

В Николаеве пьяный мужчина натравил на полицейских алабая

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Полицейским пришлось ранить пса в лапу
Фото: forum.zoologist.ru

Полицейским пришлось ранить пса в лапу

В ночь на четверг, 8 ноября, в Корабельном районе Николаева правоохранителям, прибывшим на вызов из-за семейного конфликта, пришлось применить оружие против агрессивного пса.

Как сообщает портал novosti-n.org, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее брат угрожает родственникам.

Когда же на место прибыли патрульные, к ним вышел пьяный мужчина с огромным алабаем на поводке.

Он сразу начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей и угрожать им, а когда полицейские попросили увести пса, который лаял и выглядел весьма агрессивно, злоумышленник спустил животное.

Чтобы защититься, один из патрульных сделали выстрел в воздух, а когда алабая это не отпугнуло, ранил его в лапу.

После этого животное сбежало, а его хозяин был задержан.

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