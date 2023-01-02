Остановлена работа всех насосных станций. В Николаеве перебои с водой из-за проблем с электроснабжением 2 января, 12:04 В некоторых районах Николаева вода уже полностью отсутствует (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Утром в понедельник, 2 января, в Николаеве остановлена работа всех наносных станциях водопровода, в некоторых районах водоснабжение полностью отсутствует.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram.

По его словам, произошла техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях.

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Энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.

Сенкевич добавил, что на данный момент вода еще подается, но уже с низким давлением. Возможно, в некоторых районах вообще отсутствует.

Расследование BBC установило, что российские оккупанты в апреле 2022 года специально разрушили водопровод, через который получал питьевую воду Николаев, чем нарушили международное гуманитарное право.

Спутниковые снимки показывают, что по трубопроводу нанесли удар в наиболее уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.

В Николаеве частично возобновили подачу воды после того, как ВСУ освободили правый берег Херсонской области.