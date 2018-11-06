В Николаеве пассажир Infiniti заступился за пьяного водителя и сломал патрульному челюсть - видео

В Николаеве 19-летний пассажир автомобиля Infiniti во время составления протокола об административном нарушении ударил патрульного полицейского и сломал ему челюсть.
Как сообщают Новости-N, инцидент произошел еще 27 октября, однако получил широкую огласку в обществе только сейчас.
По словам источника в прокуратуре, патрульные остановили Infiniti из-за неработающей лампочки освещения номерного знака. Оказалось, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
Смотрите также
Во время составления админпротокола за пьяное вождение водитель и пассажир Infiniti начали агрессивно себя вести по отношению к патрульным. Когда патрульный заковывал в наручники водителя, пассажир ударил его ногой в лицо. В результате инцидента старший лейтенант полиции К. получил перелом челюсти.
Против 19-летнего жителя Николаева И., ударившего полицейского, открыли уголовное производство по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования