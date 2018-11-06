06 ноября 2018, вторник

В Николаеве пассажир Infiniti заступился за пьяного водителя и сломал патрульному челюсть - видео

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Патрульный получил перелом челюсти
Фото: скрин видео

Патрульный получил перелом челюсти

В Николаеве 19-летний пассажир автомобиля Infiniti во время составления протокола об административном нарушении ударил патрульного полицейского и сломал ему челюсть.

Как сообщают Новости-N, инцидент произошел еще 27 октября, однако получил широкую огласку в обществе только сейчас.

По словам источника в прокуратуре, патрульные остановили Infiniti из-за неработающей лампочки освещения номерного знака. Оказалось, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

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Во время составления админпротокола за пьяное вождение водитель и пассажир Infiniti начали агрессивно себя вести по отношению к патрульным. Когда патрульный заковывал в наручники водителя, пассажир ударил его ногой в лицо. В результате инцидента старший лейтенант полиции К. получил перелом челюсти.

Против 19-летнего жителя Николаева И., ударившего полицейского, открыли уголовное производство по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

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