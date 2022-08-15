В Николаеве РФ нанесла удар по учебному заведению. Произошло частичное обрушение 15 августа, 09:39 Предварительно, никто из людей не пострадал (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 15 августа, Николаев снова подвергся российскому ракетному обстрелу.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал городской глава Александр Сенкевич.

По его словам, в результате удара пострадали несколько объектов городской инфраструктуры.

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«Российские террористы повредили еще одно учебное заведение в Николаеве. В нем обрушилась часть здания. Также в результате обстрела около 02:40 ночи повреждения получила гостиница в окрестностях города», — рассказал мэр.

В то же время информации о возможных погибших или пострадавших среди местных жителей не поступало.

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