В Николаеве объявили комендантский час до понедельника 5 августа, 12:24 В Николаеве объявили длительный комендантский час (Фото:Handout via REUTERS)

В Николаеве с 23:00 пятницы, 5 августа, вводится комендантский час, который будет действовать до 5:00 понедельника, 8 августа.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Ким призвал всех отнестись с пониманием к этим мерам, запланировать выходные и закупить необходимые товары на два дня.

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По его словам, в случае если нужно выгулять собаку недалеко от дома — необходимо брать с собой документы. Глава области отметил, что также разрешаются прогулки с детьми возле дома, однако выходить на улицу без надобности все же не стоит.

Он также опроверг слухи о том, что в Николаеве планируют разводить мосты, подчеркнув, что наступление оккупантов на город, а тем более его окружение на данный момент невозможно.



Он попросил жителей запланировать объезд города. Три международных автобуса из города выедут.

Районы города будут отрабатываться в том числе по коллаборантам, добавил Ким.



20 июля Ким сообщил, что Николаев планируют закрыть для поиска предателей.



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