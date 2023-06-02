Николаев второй день без воды: в чем причина и когда обещают возобновить снабжение 2 июня, 17:27 В Николаеве второй день нет воды (Фото:Николаевводоканал/Facebook)

В результате аварии на водопроводе жителям домов в Корабельном районе Николаева подают воду с пониженным давлением, в некоторых домах отсутствует водоснабжение.

Проблема возникла в четверг, 1 июня, и продолжается до сих пор. Восстановить водоснабжение обещают за несколько суток, сообщает Николаевводоканал в Facebook.



Компания также рекомендует жителям сделать определенный запас воды для бытовых нужд.

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В пятницу, 2 июня, Николаевводоканал уточнил, что к проблемам с подачей воды привела техническая проблема на насосных станциях водопровода и пообещали как можно быстрее устранить неудобства.

Согласно расследованию ВВС, российские оккупанты в апреле 2022 года специально разрушили водопровод, через который Николаев получал питьевую воду, чем нарушили международное гуманитарное право.

Спутниковые снимки показывают, что по трубопроводу нанесли удар в наиболее уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.

В Николаеве частично восстановили подачу воды после того, как ВСУ освободили правый берег Херсонской области.