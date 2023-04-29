В Николаеве мужчина взорвал гранату после отказа дать ему две гривны: пострадали два человека 29 апреля, 04:47 Мужчина взорвал гранату из-за ссоры в Николаеве (Фото:Сергей Шайхет/Telegram)

Глава Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что нетрезвый мужчина взорвал гранату из-за отказа дать ему две гривны.



В результате действий мужчина он и женщина, проходившая рядом, получили ранения. В данный момент им обоим врачи оказывают медицинскую помощь.

Шайхет сообщил, что из-за взрыва жители многоэтажки на проспекте Центральном начали бежать из квартир с документами и вещами, потому что недавно город был обстрелян.

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"Сейчас следователи решают вопрос окончательной квалификации происшествия. Преступник непременно будет нести наказание в соответствии с законом", - заявил Шайхет.