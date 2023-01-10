Житель Николаева сдавал врагу позиции ВСУ и прославлял армию страны-агрессора, его будут судить 10 января, 08:40 Николаев после одного из обстрелов (Фото:www.facebook.com/SenkevichNikolaev)

Житель Николаева сдавал врагу позиции ВСУ и прославлял армию государства-агрессора, сообщил Офис генпрокурора в понедельник, 9 января.

Следствием установлено, что обвиняемый, имея пророссийские взгляды, систематически собирал данные о местоположении военнослужащих, оружии и технике ВСУ на территории Николаева. Он размещал их в Telegram-канале антиукраинской направленности.

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По данным ведомства, в начале сентября мужчина разместил информацию с фото о перемещениях, расположении на территории города вооружения и подразделений ВСУ. На изображение он нанес условные метки и текстовое сообщение с объяснением и привязкой к Интернет-карте.

Кроме того, обвиняемый неоднократно всячески поддерживал и прославлял российских солдат и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя города Николаева по фактам несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, а также оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 3 ст. 114−2, ч. 1, ч. 3 ст. 436−2 УК Украины).

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Досудебное расследование проводилось следователями Службы безопасности Украины в области.