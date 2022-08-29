Оккупанты обстреливают гражданские объекты Николаева, есть погибшие 29 августа, 16:23 Николаев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Николаеве снова раздаются мощные взрывы. Оккупанты обстреливают жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в помещениях.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

«В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие», — написал он.

Telegram-каналы Николаева сообщают, что в городе после взрывов в небо вздымается дым.

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким тоже подтвердил об обстреле города в своем Telegram.

Позже он добавил, что войска РФ наносят удары по жилым домам, есть погибшие.

«Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.



В ночь на субботу, 27 августа, войска РФ обстреляли Николаев. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, снаряды попали по окрестностям областного центра.

По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

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