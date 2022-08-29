Оккупанты обстреливают гражданские объекты Николаева, есть погибшие
Николаев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
В Николаеве снова раздаются мощные взрывы. Оккупанты обстреливают жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в помещениях.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
«В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие», — написал он.
Telegram-каналы Николаева сообщают, что в городе после взрывов в небо вздымается дым.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким тоже подтвердил об обстреле города в своем Telegram.
Позже он добавил, что войска РФ наносят удары по жилым домам, есть погибшие.
«Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.
В ночь на субботу, 27 августа, войска РФ обстреляли Николаев. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, снаряды попали по окрестностям областного центра.
По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.
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