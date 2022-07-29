Удар по Николаеву: снаряды попали рядом с остановкой общественного транспорта, пятеро погибших и семеро раненых 29 июля, 10:52 В результате обстрела Николаева погибли пять человек, семь ранены (Фото:ГСЧС)

В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами погибли пять человек, еще семь были ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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Вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Мэр сообщал, что оккупанты попали в частный сектор. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнял, что оккупанты также попали в центр выдачи гуманитарной помощи.

Россия обстреливает Николаев почти каждый день. Утром 28 июля страна-агрессор обстрелами разрушила здание школы, также были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

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